TNC: Tennant Company

81.02 USD 0.37 (0.45%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de TNC de hoy ha cambiado un -0.45%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 80.69, mientras que el máximo ha alcanzado 83.91.

TNC News

Rango diario
80.69 83.91
Rango anual
67.32 95.29
Cierres anteriores
81.39
Open
81.54
Bid
81.02
Ask
81.32
Low
80.69
High
83.91
Volumen
114
Cambio diario
-0.45%
Cambio mensual
-0.17%
Cambio a 6 meses
2.03%
Cambio anual
-14.88%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B