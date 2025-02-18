CotationsSections
Devises / TNC
TNC: Tennant Company

80.66 USD 1.82 (2.21%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TNC a changé de -2.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 80.27 et à un maximum de 82.61.

Suivez la dynamique Tennant Company. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
80.27 82.61
Range Annuel
67.32 95.29
Clôture Précédente
82.48
Ouverture
82.61
Bid
80.66
Ask
80.96
Plus Bas
80.27
Plus Haut
82.61
Volume
213
Changement quotidien
-2.21%
Changement Mensuel
-0.62%
Changement à 6 Mois
1.57%
Changement Annuel
-15.26%
