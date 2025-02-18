Währungen / TNC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TNC: Tennant Company
82.21 USD 0.27 (0.33%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TNC hat sich für heute um -0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 82.06 bis zu einem Hoch von 82.61 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tennant Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TNC News
- Tennant auf Wachstumskurs: CEO skizziert Strategie für Robotik und Expansion
- Tennant at Small-Cap Virtual Conference: Navigating Growth and Challenges
- Arrow Electronics ernennt William Austen zum Interims-CEO
- Tennant Company: Results Have Worsened, But Upside Remains (NYSE:TNC)
- Tennant stock initiated with Buy rating at Freedom Broker on global service network
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Tennant Company 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:TNC)
- Tennant Company (TNC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Tennant Q2 2025 slides: Sales decline 4.5% but company reaffirms full-year guidance
- Tennant (TNC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Tennant Company declares quarterly dividend of $0.295 per share
- 22 Dividend Kings At Discounted Valuations
- Best Dividend Kings: July 2025
- Tennant launches new Z50 Citadel outdoor sweeper with dual technology
- Tennant at Sidoti’s Small-Cap: Robotics Drive Growth
- Tennant Company: Still Attractive, Even In Light Of Expected Weakness (NYSE:TNC)
- Tennant Company Sells 10,000th Robotic Scrubber, Underscoring Global Demand for Cleaning Automation
- ClearBridge Small Cap Growth Strategy Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:LMOIX)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- Tennant Company Deserves Patience (NYSE:TNC)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
- Mairs & Power Small Cap Fund Q4 2024 Commentary
- Tennant Company 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:TNC)
- Tennant Company (TNC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
82.06 82.61
Jahresspanne
67.32 95.29
- Vorheriger Schlusskurs
- 82.48
- Eröffnung
- 82.61
- Bid
- 82.21
- Ask
- 82.51
- Tief
- 82.06
- Hoch
- 82.61
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- -0.33%
- Monatsänderung
- 1.29%
- 6-Monatsänderung
- 3.53%
- Jahresänderung
- -13.63%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K