Dövizler / TMHC
TMHC: Taylor Morrison Home Corporation
67.80 USD 1.41 (2.04%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TMHC fiyatı bugün -2.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 67.53 ve Yüksek fiyatı olarak 69.33 aralığında işlem gördü.
Taylor Morrison Home Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
67.53 69.33
Yıllık aralık
51.90 75.49
- Önceki kapanış
- 69.21
- Açılış
- 68.96
- Satış
- 67.80
- Alış
- 68.10
- Düşük
- 67.53
- Yüksek
- 69.33
- Hacim
- 1.946 K
- Günlük değişim
- -2.04%
- Aylık değişim
- 2.26%
- 6 aylık değişim
- 12.48%
- Yıllık değişim
- -3.98%
21 Eylül, Pazar