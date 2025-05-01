FiyatlarBölümler
Dövizler / TMHC
Geri dön - Hisse senetleri

TMHC: Taylor Morrison Home Corporation

67.80 USD 1.41 (2.04%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TMHC fiyatı bugün -2.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 67.53 ve Yüksek fiyatı olarak 69.33 aralığında işlem gördü.

Taylor Morrison Home Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TMHC haberleri

Günlük aralık
67.53 69.33
Yıllık aralık
51.90 75.49
Önceki kapanış
69.21
Açılış
68.96
Satış
67.80
Alış
68.10
Düşük
67.53
Yüksek
69.33
Hacim
1.946 K
Günlük değişim
-2.04%
Aylık değişim
2.26%
6 aylık değişim
12.48%
Yıllık değişim
-3.98%
21 Eylül, Pazar