Valute / TMHC
TMHC: Taylor Morrison Home Corporation
67.80 USD 1.41 (2.04%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TMHC ha avuto una variazione del -2.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 67.53 e ad un massimo di 69.33.
Segui le dinamiche di Taylor Morrison Home Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TMHC News
- BofA alza il target di prezzo per i titoli dei costruttori di case USA. Ecco perché.
- BofA has raised its price target for U.S. homebuilder stocks. Here’s why.
- Stock Market Today: Dow Soars 900 Points As Fed's Powell Raises Rate-Cut Hopes; Nvidia Earnings Loom (Live Coverage)
- Earnings call transcript: Taylor Morrison beats Q2 2025 forecasts, stock dips
- This Homebuilder Stock Just Got A Rating Upgrade, But It's A Fixer-Upper. Here's Why.
- Millrose Properties Q2 2025 slides: net income jumps to $112.8M, expands beyond Lennar
- Stock Market Keeps Hitting Highs Amid Tesla, Google, Trade Deals: Weekly Review
- Taylor Morrison Home stock price target raised to $70 from $65 at Raymond James
- Taylor Morrison Home Tops Q2 Forecasts
- Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Taylor Morrison Q2 2025 slides: Revenue up 2% but orders decline amid margin pressure
- This Williams-Sonoma Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Wednesday - Dynatrace (NYSE:DT), Enbridge (NYSE:ENB)
- Compared to Estimates, Taylor Morrison (TMHC) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Taylor Morrison Home (TMHC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Taylor Morrison beats Q2 expectations amid housing market challenges
- The Builder Bear To Bull Reversal: D.R. Horton And PulteGroup Lead The Charge
- Unlocking Q2 Potential of Taylor Morrison (TMHC): Exploring Wall Street Estimates for Key Metrics
- Opportunities Following The End Of The Worst Seasonal Trade For Home Builders
- Taylor Morrison Announces Date for Second Quarter 2025 Earnings Release and Webcast Conference Call
- Taylor Morrison Home: Still Cheap, Even In Light Of Recent Challenges (NYSE:TMHC)
- Early Trendline Entries In Stock Charts Could Double Your Profit; Here's How
- Taylor Morrison to Expand Esplanade Brand to the Las Vegas Market with New Community
- Taylor Morrison shareholders elect directors, approve executive pay
- Home Builders Are Piling on Discounts as They Struggle to Entice Buyers
Intervallo Giornaliero
67.53 69.33
Intervallo Annuale
51.90 75.49
- Chiusura Precedente
- 69.21
- Apertura
- 68.96
- Bid
- 67.80
- Ask
- 68.10
- Minimo
- 67.53
- Massimo
- 69.33
- Volume
- 1.946 K
- Variazione giornaliera
- -2.04%
- Variazione Mensile
- 2.26%
- Variazione Semestrale
- 12.48%
- Variazione Annuale
- -3.98%
20 settembre, sabato