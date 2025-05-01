QuotazioniSezioni
Valute / TMHC
Tornare a Azioni

TMHC: Taylor Morrison Home Corporation

67.80 USD 1.41 (2.04%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TMHC ha avuto una variazione del -2.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 67.53 e ad un massimo di 69.33.

Segui le dinamiche di Taylor Morrison Home Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TMHC News

Intervallo Giornaliero
67.53 69.33
Intervallo Annuale
51.90 75.49
Chiusura Precedente
69.21
Apertura
68.96
Bid
67.80
Ask
68.10
Minimo
67.53
Massimo
69.33
Volume
1.946 K
Variazione giornaliera
-2.04%
Variazione Mensile
2.26%
Variazione Semestrale
12.48%
Variazione Annuale
-3.98%
20 settembre, sabato