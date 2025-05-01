통화 / TMHC
TMHC: Taylor Morrison Home Corporation
67.80 USD 1.41 (2.04%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TMHC 환율이 오늘 -2.04%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 67.53이고 고가는 69.33이었습니다.
Taylor Morrison Home Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
67.53 69.33
년간 변동
51.90 75.49
- 이전 종가
- 69.21
- 시가
- 68.96
- Bid
- 67.80
- Ask
- 68.10
- 저가
- 67.53
- 고가
- 69.33
- 볼륨
- 1.946 K
- 일일 변동
- -2.04%
- 월 변동
- 2.26%
- 6개월 변동
- 12.48%
- 년간 변동율
- -3.98%
