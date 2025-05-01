Devises / TMHC
TMHC: Taylor Morrison Home Corporation
67.80 USD 1.41 (2.04%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TMHC a changé de -2.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 67.53 et à un maximum de 69.33.
Suivez la dynamique Taylor Morrison Home Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
TMHC Nouvelles
- BofA relève ses objectifs de cours pour les constructeurs immobiliers américains
- BofA has raised its price target for U.S. homebuilder stocks. Here’s why.
- Stock Market Today: Dow Soars 900 Points As Fed's Powell Raises Rate-Cut Hopes; Nvidia Earnings Loom (Live Coverage)
- Earnings call transcript: Taylor Morrison beats Q2 2025 forecasts, stock dips
- This Homebuilder Stock Just Got A Rating Upgrade, But It's A Fixer-Upper. Here's Why.
- Millrose Properties Q2 2025 slides: net income jumps to $112.8M, expands beyond Lennar
- Stock Market Keeps Hitting Highs Amid Tesla, Google, Trade Deals: Weekly Review
- Taylor Morrison Home stock price target raised to $70 from $65 at Raymond James
- Taylor Morrison Home Tops Q2 Forecasts
- Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Taylor Morrison Q2 2025 slides: Revenue up 2% but orders decline amid margin pressure
- This Williams-Sonoma Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Wednesday - Dynatrace (NYSE:DT), Enbridge (NYSE:ENB)
- Compared to Estimates, Taylor Morrison (TMHC) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Taylor Morrison Home (TMHC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Taylor Morrison beats Q2 expectations amid housing market challenges
- The Builder Bear To Bull Reversal: D.R. Horton And PulteGroup Lead The Charge
- Unlocking Q2 Potential of Taylor Morrison (TMHC): Exploring Wall Street Estimates for Key Metrics
- Opportunities Following The End Of The Worst Seasonal Trade For Home Builders
- Taylor Morrison Announces Date for Second Quarter 2025 Earnings Release and Webcast Conference Call
- Taylor Morrison Home: Still Cheap, Even In Light Of Recent Challenges (NYSE:TMHC)
- Early Trendline Entries In Stock Charts Could Double Your Profit; Here's How
- Taylor Morrison to Expand Esplanade Brand to the Las Vegas Market with New Community
- Taylor Morrison shareholders elect directors, approve executive pay
- Home Builders Are Piling on Discounts as They Struggle to Entice Buyers
Range quotidien
67.53 69.33
Range Annuel
51.90 75.49
- Clôture Précédente
- 69.21
- Ouverture
- 68.96
- Bid
- 67.80
- Ask
- 68.10
- Plus Bas
- 67.53
- Plus Haut
- 69.33
- Volume
- 1.946 K
- Changement quotidien
- -2.04%
- Changement Mensuel
- 2.26%
- Changement à 6 Mois
- 12.48%
- Changement Annuel
- -3.98%
