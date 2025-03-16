Divisas / TMHC
TMHC: Taylor Morrison Home Corporation
68.19 USD 0.04 (0.06%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TMHC de hoy ha cambiado un -0.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 67.46, mientras que el máximo ha alcanzado 71.14.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Taylor Morrison Home Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
TMHC News
Rango diario
67.46 71.14
Rango anual
51.90 75.49
- Cierres anteriores
- 68.23
- Open
- 68.78
- Bid
- 68.19
- Ask
- 68.49
- Low
- 67.46
- High
- 71.14
- Volumen
- 2.601 K
- Cambio diario
- -0.06%
- Cambio mensual
- 2.85%
- Cambio a 6 meses
- 13.12%
- Cambio anual
- -3.43%
