TMHC: Taylor Morrison Home Corporation
68.23 USD 0.51 (0.74%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TMHC за сегодня изменился на -0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 67.14, а максимальная — 68.85.
Следите за динамикой Taylor Morrison Home Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TMHC
Дневной диапазон
67.14 68.85
Годовой диапазон
51.90 75.49
- Предыдущее закрытие
- 68.74
- Open
- 68.79
- Bid
- 68.23
- Ask
- 68.53
- Low
- 67.14
- High
- 68.85
- Объем
- 2.369 K
- Дневное изменение
- -0.74%
- Месячное изменение
- 2.91%
- 6-месячное изменение
- 13.19%
- Годовое изменение
- -3.37%
