Moedas / TMHC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
TMHC: Taylor Morrison Home Corporation
68.57 USD 0.38 (0.56%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TMHC para hoje mudou para 0.56%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 67.79 e o mais alto foi 68.89.
Veja a dinâmica do par de moedas Taylor Morrison Home Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TMHC Notícias
- BofA eleva preço-alvo para ações de construtoras dos EUA. Entenda o motivo
- BofA has raised its price target for U.S. homebuilder stocks. Here’s why.
- Stock Market Today: Dow Soars 900 Points As Fed's Powell Raises Rate-Cut Hopes; Nvidia Earnings Loom (Live Coverage)
- Earnings call transcript: Taylor Morrison beats Q2 2025 forecasts, stock dips
- This Homebuilder Stock Just Got A Rating Upgrade, But It's A Fixer-Upper. Here's Why.
- Millrose Properties Q2 2025 slides: net income jumps to $112.8M, expands beyond Lennar
- Stock Market Keeps Hitting Highs Amid Tesla, Google, Trade Deals: Weekly Review
- Taylor Morrison Home stock price target raised to $70 from $65 at Raymond James
- Taylor Morrison Home Tops Q2 Forecasts
- Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Taylor Morrison Q2 2025 slides: Revenue up 2% but orders decline amid margin pressure
- This Williams-Sonoma Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Wednesday - Dynatrace (NYSE:DT), Enbridge (NYSE:ENB)
- Compared to Estimates, Taylor Morrison (TMHC) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Taylor Morrison Home (TMHC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Taylor Morrison beats Q2 expectations amid housing market challenges
- The Builder Bear To Bull Reversal: D.R. Horton And PulteGroup Lead The Charge
- Unlocking Q2 Potential of Taylor Morrison (TMHC): Exploring Wall Street Estimates for Key Metrics
- Opportunities Following The End Of The Worst Seasonal Trade For Home Builders
- Taylor Morrison Announces Date for Second Quarter 2025 Earnings Release and Webcast Conference Call
- Taylor Morrison Home: Still Cheap, Even In Light Of Recent Challenges (NYSE:TMHC)
- Early Trendline Entries In Stock Charts Could Double Your Profit; Here's How
- Taylor Morrison to Expand Esplanade Brand to the Las Vegas Market with New Community
- Taylor Morrison shareholders elect directors, approve executive pay
- Home Builders Are Piling on Discounts as They Struggle to Entice Buyers
Faixa diária
67.79 68.89
Faixa anual
51.90 75.49
- Fechamento anterior
- 68.19
- Open
- 68.29
- Bid
- 68.57
- Ask
- 68.87
- Low
- 67.79
- High
- 68.89
- Volume
- 784
- Mudança diária
- 0.56%
- Mudança mensal
- 3.42%
- Mudança de 6 meses
- 13.75%
- Mudança anual
- -2.89%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh