TMCWW: TMC the metals company Inc - Warrant

0.9002 USD 0.0272 (3.12%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TMCWW fiyatı bugün 3.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.8500 ve Yüksek fiyatı olarak 0.9700 aralığında işlem gördü.

TMC the metals company Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.8500 0.9700
Yıllık aralık
0.0517 2.2894
Önceki kapanış
0.8730
Açılış
0.9500
Satış
0.9002
Alış
0.9032
Düşük
0.8500
Yüksek
0.9700
Hacim
440
Günlük değişim
3.12%
Aylık değişim
-9.98%
6 aylık değişim
213.11%
Yıllık değişim
1100.27%
21 Eylül, Pazar