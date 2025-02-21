Dövizler / TMCWW
TMCWW: TMC the metals company Inc - Warrant
0.9002 USD 0.0272 (3.12%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TMCWW fiyatı bugün 3.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.8500 ve Yüksek fiyatı olarak 0.9700 aralığında işlem gördü.
TMC the metals company Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TMCWW haberleri
Günlük aralık
0.8500 0.9700
Yıllık aralık
0.0517 2.2894
- Önceki kapanış
- 0.8730
- Açılış
- 0.9500
- Satış
- 0.9002
- Alış
- 0.9032
- Düşük
- 0.8500
- Yüksek
- 0.9700
- Hacim
- 440
- Günlük değişim
- 3.12%
- Aylık değişim
- -9.98%
- 6 aylık değişim
- 213.11%
- Yıllık değişim
- 1100.27%
21 Eylül, Pazar