통화 / TMCWW
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
TMCWW: TMC the metals company Inc - Warrant
0.9002 USD 0.0272 (3.12%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TMCWW 환율이 오늘 3.12%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.8500이고 고가는 0.9700이었습니다.
TMC the metals company Inc - Warrant 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TMCWW News
- Cobalt Miners News For The Month Of August 2025
- TMC the metals company Inc. (TMC) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Cobalt Miners News For The Month Of July 2025
- Nickel Miners News For The Month Of June 2025
- Cobalt Miners News For The Month Of June 2025
- TMC the metals company: Korea Zinc Investment Bolsters Profitability And Scale Potential
- TMC the metals company (TMC): Selling A Multi-Billion Dollar Promise Without A Permit
- Nickel Miners News For The Month Of May 2025
- Cobalt Miners News For The Month Of May 2025
- Stock Picks From Seeking Alpha's April 2025 New Analysts
- The Metals Company (TMC): These Are Not The Metals Trump Is Looking For
- Nickel Miners News For The Month Of March 2025
- TMC the metals company Inc. (TMC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Cobalt Miners News For The Month Of March 2025
- Nickel Miners News For The Month Of February 2025
- Cobalt Miners News For The Month Of February 2025
일일 변동 비율
0.8500 0.9700
년간 변동
0.0517 2.2894
- 이전 종가
- 0.8730
- 시가
- 0.9500
- Bid
- 0.9002
- Ask
- 0.9032
- 저가
- 0.8500
- 고가
- 0.9700
- 볼륨
- 440
- 일일 변동
- 3.12%
- 월 변동
- -9.98%
- 6개월 변동
- 213.11%
- 년간 변동율
- 1100.27%
20 9월, 토요일