货币 / TMCWW
TMCWW: TMC the metals company Inc - Warrant
0.8441 USD 0.0101 (1.18%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TMCWW汇率已更改-1.18%。当日，交易品种以低点0.8101和高点0.8800进行交易。
关注TMC the metals company Inc - Warrant动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TMCWW新闻
- Cobalt Miners News For The Month Of August 2025
- TMC the metals company Inc. (TMC) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Cobalt Miners News For The Month Of July 2025
- Nickel Miners News For The Month Of June 2025
- Cobalt Miners News For The Month Of June 2025
- TMC the metals company: Korea Zinc Investment Bolsters Profitability And Scale Potential
- TMC the metals company (TMC): Selling A Multi-Billion Dollar Promise Without A Permit
- Nickel Miners News For The Month Of May 2025
- Cobalt Miners News For The Month Of May 2025
- Stock Picks From Seeking Alpha's April 2025 New Analysts
- The Metals Company (TMC): These Are Not The Metals Trump Is Looking For
- Nickel Miners News For The Month Of March 2025
- TMC the metals company Inc. (TMC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Cobalt Miners News For The Month Of March 2025
- Nickel Miners News For The Month Of February 2025
- Cobalt Miners News For The Month Of February 2025
日范围
0.8101 0.8800
年范围
0.0517 2.2894
- 前一天收盘价
- 0.8542
- 开盘价
- 0.8101
- 卖价
- 0.8441
- 买价
- 0.8471
- 最低价
- 0.8101
- 最高价
- 0.8800
- 交易量
- 151
- 日变化
- -1.18%
- 月变化
- -15.59%
- 6个月变化
- 193.60%
- 年变化
- 1025.47%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值