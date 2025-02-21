Валюты / TMCWW
TMCWW: TMC the metals company Inc - Warrant
0.8542 USD 0.0332 (4.04%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TMCWW за сегодня изменился на 4.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.8332, а максимальная — 1.0100.
Следите за динамикой TMC the metals company Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TMCWW
- Cobalt Miners News For The Month Of August 2025
- TMC the metals company Inc. (TMC) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Cobalt Miners News For The Month Of July 2025
- Nickel Miners News For The Month Of June 2025
- Cobalt Miners News For The Month Of June 2025
- TMC the metals company: Korea Zinc Investment Bolsters Profitability And Scale Potential
- TMC the metals company (TMC): Selling A Multi-Billion Dollar Promise Without A Permit
- Nickel Miners News For The Month Of May 2025
- Cobalt Miners News For The Month Of May 2025
- Stock Picks From Seeking Alpha's April 2025 New Analysts
- The Metals Company (TMC): These Are Not The Metals Trump Is Looking For
- Nickel Miners News For The Month Of March 2025
- TMC the metals company Inc. (TMC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Cobalt Miners News For The Month Of March 2025
- Nickel Miners News For The Month Of February 2025
- Cobalt Miners News For The Month Of February 2025
Дневной диапазон
0.8332 1.0100
Годовой диапазон
0.0517 2.2894
- Предыдущее закрытие
- 0.8210
- Open
- 0.9941
- Bid
- 0.8542
- Ask
- 0.8572
- Low
- 0.8332
- High
- 1.0100
- Объем
- 249
- Дневное изменение
- 4.04%
- Месячное изменение
- -14.58%
- 6-месячное изменение
- 197.11%
- Годовое изменение
- 1038.93%
