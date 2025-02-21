Moedas / TMCWW
TMCWW: TMC the metals company Inc - Warrant
0.8429 USD 0.0306 (3.77%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TMCWW para hoje mudou para 3.77%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.7901 e o mais alto foi 0.8520.
Veja a dinâmica do par de moedas TMC the metals company Inc - Warrant. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
TMCWW Notícias
Faixa diária
0.7901 0.8520
Faixa anual
0.0517 2.2894
- Fechamento anterior
- 0.8123
- Open
- 0.8208
- Bid
- 0.8429
- Ask
- 0.8459
- Low
- 0.7901
- High
- 0.8520
- Volume
- 193
- Mudança diária
- 3.77%
- Mudança mensal
- -15.71%
- Mudança de 6 meses
- 193.18%
- Mudança anual
- 1023.87%
