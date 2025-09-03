Dövizler / THC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
THC: Tenet Healthcare Corporation
190.08 USD 0.13 (0.07%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
THC fiyatı bugün -0.07% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 188.26 ve Yüksek fiyatı olarak 191.14 aralığında işlem gördü.
Tenet Healthcare Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
THC haberleri
- Zacks.com featured highlights include AppLovin, Build-A-Bear Workshop and Tenet Healthcare
- IYH: Healthcare Dashboard For September (NYSEARCA:IYH)
- Strong Buy Alerts: AppLovin & 2 More Momentum Stocks for Big Gains
- Tenet Healthcare (THC) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
- HCA Healthcare Trades at a Premium: Buy, Hold, or Avoid the Stock?
- Cantor Fitzgerald, 2026 Pazar belirsizliği ortasında Tenet Healthcare hisse senedi notunu yineledi
- Tenet Healthcare stock rating reiterated by Cantor Fitzgerald amid 2026 Marketplace uncertainty
- Here's Why Ensign Group Shares Are Attracting Investors Now
- Universal Health Services, Darren Lehrich’i yatırımcı ilişkileri başkan yardımcısı olarak atadı
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Here's Why Pediatrix Medical Shares Are Attracting Investors Now
- Tenet Healthcare (THC) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Are Investors Undervaluing Tenet Healthcare (THC) Right Now?
- Why Fast-paced Mover Tenet (THC) Is a Great Choice for Value Investors
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Tenet Healthcare (THC) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- Encompass Health Opens New Rehabilitation Hospital in The Villages
- Morgan Stanley lists top value stocks to own for 2026
- Tenet Healthcare stock hits 52-week high at 197.63 USD
- BofA names EHC and THC as top healthcare picks, cites minimal Medicare exposure
- Encompass Health Flexes Its Muscle: Margins Widen as Volumes Climb
- The Zacks Rank Explained: How to Find Strong Buy Medical Stocks
- Tenet Healthcare stock price target raised to $230 from $189 at RBC Capital
- Tenet Healthcare Corporation (THC) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
Günlük aralık
188.26 191.14
Yıllık aralık
109.83 199.92
- Önceki kapanış
- 190.21
- Açılış
- 188.99
- Satış
- 190.08
- Alış
- 190.38
- Düşük
- 188.26
- Yüksek
- 191.14
- Hacim
- 2.433 K
- Günlük değişim
- -0.07%
- Aylık değişim
- 3.81%
- 6 aylık değişim
- 41.11%
- Yıllık değişim
- 14.64%
21 Eylül, Pazar