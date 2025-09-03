FiyatlarBölümler
Dövizler / THC
Geri dön - Hisse senetleri

THC: Tenet Healthcare Corporation

190.08 USD 0.13 (0.07%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

THC fiyatı bugün -0.07% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 188.26 ve Yüksek fiyatı olarak 191.14 aralığında işlem gördü.

Tenet Healthcare Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

THC haberleri

Günlük aralık
188.26 191.14
Yıllık aralık
109.83 199.92
Önceki kapanış
190.21
Açılış
188.99
Satış
190.08
Alış
190.38
Düşük
188.26
Yüksek
191.14
Hacim
2.433 K
Günlük değişim
-0.07%
Aylık değişim
3.81%
6 aylık değişim
41.11%
Yıllık değişim
14.64%
21 Eylül, Pazar