THC: Tenet Healthcare Corporation

190.21 USD 6.75 (3.68%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von THC hat sich für heute um 3.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 183.35 bis zu einem Hoch von 190.96 gehandelt.

Verfolgen Sie die Tenet Healthcare Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
183.35 190.96
Jahresspanne
109.83 199.92
Vorheriger Schlusskurs
183.46
Eröffnung
185.96
Bid
190.21
Ask
190.51
Tief
183.35
Hoch
190.96
Volumen
1.875 K
Tagesänderung
3.68%
Monatsänderung
3.88%
6-Monatsänderung
41.21%
Jahresänderung
14.72%
