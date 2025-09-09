Währungen / THC
THC: Tenet Healthcare Corporation
190.21 USD 6.75 (3.68%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von THC hat sich für heute um 3.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 183.35 bis zu einem Hoch von 190.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tenet Healthcare Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
183.35 190.96
Jahresspanne
109.83 199.92
- Vorheriger Schlusskurs
- 183.46
- Eröffnung
- 185.96
- Bid
- 190.21
- Ask
- 190.51
- Tief
- 183.35
- Hoch
- 190.96
- Volumen
- 1.875 K
- Tagesänderung
- 3.68%
- Monatsänderung
- 3.88%
- 6-Monatsänderung
- 41.21%
- Jahresänderung
- 14.72%
