THC: Tenet Healthcare Corporation
186.00 USD 2.54 (1.38%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do THC para hoje mudou para 1.38%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 183.35 e o mais alto foi 186.18.
Veja a dinâmica do par de moedas Tenet Healthcare Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
183.35 186.18
Faixa anual
109.83 199.92
- Fechamento anterior
- 183.46
- Open
- 185.96
- Bid
- 186.00
- Ask
- 186.30
- Low
- 183.35
- High
- 186.18
- Volume
- 58
- Mudança diária
- 1.38%
- Mudança mensal
- 1.58%
- Mudança de 6 meses
- 38.08%
- Mudança anual
- 12.18%
