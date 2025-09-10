Divisas / THC
THC: Tenet Healthcare Corporation
183.46 USD 0.73 (0.40%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de THC de hoy ha cambiado un 0.40%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 182.52, mientras que el máximo ha alcanzado 186.74.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Tenet Healthcare Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
THC News
- IYH: Healthcare Dashboard For September (NYSEARCA:IYH)
- Strong Buy Alerts: AppLovin & 2 More Momentum Stocks for Big Gains
- Tenet Healthcare (THC) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
- HCA Healthcare Trades at a Premium: Buy, Hold, or Avoid the Stock?
- Cantor Fitzgerald reitera calificación para acciones de Tenet Healthcare ante incertidumbre del Marketplace 2026
- Tenet Healthcare stock rating reiterated by Cantor Fitzgerald amid 2026 Marketplace uncertainty
- Here's Why Ensign Group Shares Are Attracting Investors Now
- Universal Health Services nombra a Darren Lehrich como VP de relaciones con inversores
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Here's Why Pediatrix Medical Shares Are Attracting Investors Now
- Tenet Healthcare (THC) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Are Investors Undervaluing Tenet Healthcare (THC) Right Now?
- Why Fast-paced Mover Tenet (THC) Is a Great Choice for Value Investors
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Tenet Healthcare (THC) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- Encompass Health Opens New Rehabilitation Hospital in The Villages
- Morgan Stanley enumera las mejores acciones de valor para poseer en 2026
- Las acciones de Tenet Healthcare alcanzan un máximo de 52 semanas a 197,63 dólares
- BofA nombra a EHC y THC como principales opciones sanitarias por su mínima exposición a Medicare
Rango diario
182.52 186.74
Rango anual
109.83 199.92
- Cierres anteriores
- 182.73
- Open
- 183.12
- Bid
- 183.46
- Ask
- 183.76
- Low
- 182.52
- High
- 186.74
- Volumen
- 1.553 K
- Cambio diario
- 0.40%
- Cambio mensual
- 0.20%
- Cambio a 6 meses
- 36.20%
- Cambio anual
- 10.64%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B