Devises / THC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
THC: Tenet Healthcare Corporation
190.08 USD 0.13 (0.07%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de THC a changé de -0.07% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 188.26 et à un maximum de 191.14.
Suivez la dynamique Tenet Healthcare Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
THC Nouvelles
- Zacks.com featured highlights include AppLovin, Build-A-Bear Workshop and Tenet Healthcare
- IYH: Healthcare Dashboard For September (NYSEARCA:IYH)
- Strong Buy Alerts: AppLovin & 2 More Momentum Stocks for Big Gains
- Tenet Healthcare (THC) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
- HCA Healthcare Trades at a Premium: Buy, Hold, or Avoid the Stock?
- Cantor Fitzgerald maintient sa notation sur Tenet Healthcare face aux incertitudes du Marketplace 2026
- Cantor Fitzgerald réitère sa notation sur l’action Tenet Healthcare face à l’incertitude du Marketplace 2026
- Tenet Healthcare stock rating reiterated by Cantor Fitzgerald amid 2026 Marketplace uncertainty
- Here's Why Ensign Group Shares Are Attracting Investors Now
- Universal Health Services nomme Darren Lehrich au poste de VP des relations investisseurs
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Here's Why Pediatrix Medical Shares Are Attracting Investors Now
- Tenet Healthcare (THC) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Are Investors Undervaluing Tenet Healthcare (THC) Right Now?
- Why Fast-paced Mover Tenet (THC) Is a Great Choice for Value Investors
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Tenet Healthcare (THC) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- Encompass Health Opens New Rehabilitation Hospital in The Villages
- Morgan Stanley dévoile ses meilleures actions de valeur pour 2026
- Morgan Stanley lists top value stocks to own for 2026
- L’action de Tenet Healthcare atteint un plus haut de 52 semaines à 197,63 USD
- Tenet Healthcare stock hits 52-week high at 197.63 USD
- BofA désigne EHC et THC comme meilleurs choix dans le secteur de la santé, citant une exposition minimale à Medicare
- BofA names EHC and THC as top healthcare picks, cites minimal Medicare exposure
Range quotidien
188.26 191.14
Range Annuel
109.83 199.92
- Clôture Précédente
- 190.21
- Ouverture
- 188.99
- Bid
- 190.08
- Ask
- 190.38
- Plus Bas
- 188.26
- Plus Haut
- 191.14
- Volume
- 2.433 K
- Changement quotidien
- -0.07%
- Changement Mensuel
- 3.81%
- Changement à 6 Mois
- 41.11%
- Changement Annuel
- 14.64%
20 septembre, samedi