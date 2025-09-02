货币 / THC
THC: Tenet Healthcare Corporation
183.77 USD 1.04 (0.57%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日THC汇率已更改0.57%。当日，交易品种以低点182.66和高点184.35进行交易。
关注Tenet Healthcare Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
THC新闻
- Tenet Healthcare (THC) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
- HCA Healthcare Trades at a Premium: Buy, Hold, or Avoid the Stock?
- Cantor Fitzgerald 重申 Tenet Healthcare 评级，2026年医保市场不确定性仍存
- Cantor Fitzgerald重申泰尼特医疗保健股票评级，2026年医保市场不确定性仍存
- Tenet Healthcare stock rating reiterated by Cantor Fitzgerald amid 2026 Marketplace uncertainty
- Here's Why Ensign Group Shares Are Attracting Investors Now
- 环球健康服务公司任命Darren Lehrich为投资者关系副总裁
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Here's Why Pediatrix Medical Shares Are Attracting Investors Now
- Tenet Healthcare (THC) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Are Investors Undervaluing Tenet Healthcare (THC) Right Now?
- Why Fast-paced Mover Tenet (THC) Is a Great Choice for Value Investors
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Tenet Healthcare (THC) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- Encompass Health Opens New Rehabilitation Hospital in The Villages
- Morgan Stanley lists top value stocks to own for 2026
- Tenet Healthcare stock hits 52-week high at 197.63 USD
- BofA names EHC and THC as top healthcare picks, cites minimal Medicare exposure
- Encompass Health Flexes Its Muscle: Margins Widen as Volumes Climb
- The Zacks Rank Explained: How to Find Strong Buy Medical Stocks
- Tenet Healthcare stock price target raised to $230 from $189 at RBC Capital
- Tenet Healthcare Corporation (THC) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Tenet Healthcare Jumps 46% YTD & Trades Cheap: Should You Buy Now?
- Tenet Healthcare stock reaches 52-week high at $185.39
日范围
182.66 184.35
年范围
109.83 199.92
- 前一天收盘价
- 182.73
- 开盘价
- 183.12
- 卖价
- 183.77
- 买价
- 184.07
- 最低价
- 182.66
- 最高价
- 184.35
- 交易量
- 161
- 日变化
- 0.57%
- 月变化
- 0.37%
- 6个月变化
- 36.43%
- 年变化
- 10.83%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值