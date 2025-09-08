통화 / THC
THC: Tenet Healthcare Corporation
190.08 USD 0.13 (0.07%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
THC 환율이 오늘 -0.07%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 188.26이고 고가는 191.14이었습니다.
Tenet Healthcare Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
THC News
- Zacks.com featured highlights include AppLovin, Build-A-Bear Workshop and Tenet Healthcare
- IYH: Healthcare Dashboard For September (NYSEARCA:IYH)
- Strong Buy Alerts: AppLovin & 2 More Momentum Stocks for Big Gains
- Tenet Healthcare (THC) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
- HCA Healthcare Trades at a Premium: Buy, Hold, or Avoid the Stock?
- 테넷 헬스케어, Cantor Fitzgerald, ’비중확대’ 등급 유지
- 테넷 헬스케어, Cantor Fitzgerald, 2026년 시장 불확실성 속 투자의견 유지
- Tenet Healthcare stock rating reiterated by Cantor Fitzgerald amid 2026 Marketplace uncertainty
- Here's Why Ensign Group Shares Are Attracting Investors Now
- 유니버설 헬스 서비스, 투자자 관계 담당 부사장에 대런 레리히 임명
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Here's Why Pediatrix Medical Shares Are Attracting Investors Now
- Tenet Healthcare (THC) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Are Investors Undervaluing Tenet Healthcare (THC) Right Now?
- Why Fast-paced Mover Tenet (THC) Is a Great Choice for Value Investors
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Tenet Healthcare (THC) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- Encompass Health Opens New Rehabilitation Hospital in The Villages
- Morgan Stanley lists top value stocks to own for 2026
- Tenet Healthcare stock hits 52-week high at 197.63 USD
- BofA names EHC and THC as top healthcare picks, cites minimal Medicare exposure
- Encompass Health Flexes Its Muscle: Margins Widen as Volumes Climb
- The Zacks Rank Explained: How to Find Strong Buy Medical Stocks
- Tenet Healthcare stock price target raised to $230 from $189 at RBC Capital
일일 변동 비율
188.26 191.14
년간 변동
109.83 199.92
- 이전 종가
- 190.21
- 시가
- 188.99
- Bid
- 190.08
- Ask
- 190.38
- 저가
- 188.26
- 고가
- 191.14
- 볼륨
- 2.433 K
- 일일 변동
- -0.07%
- 월 변동
- 3.81%
- 6개월 변동
- 41.11%
- 년간 변동율
- 14.64%
