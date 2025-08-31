Валюты / THC
THC: Tenet Healthcare Corporation
182.73 USD 3.97 (2.13%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс THC за сегодня изменился на -2.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 180.80, а максимальная — 187.70.
Следите за динамикой Tenet Healthcare Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости THC
- Tenet Healthcare (THC) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
- HCA Healthcare Trades at a Premium: Buy, Hold, or Avoid the Stock?
- Cantor Fitzgerald подтверждает рейтинг акций Tenet Healthcare на фоне неопределенности на рынке в 2026 году
- Cantor Fitzgerald подтверждает рейтинг акций Tenet Healthcare на фоне неопределенности рынка 2026 года
- Tenet Healthcare stock rating reiterated by Cantor Fitzgerald amid 2026 Marketplace uncertainty
- Here's Why Ensign Group Shares Are Attracting Investors Now
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Here's Why Pediatrix Medical Shares Are Attracting Investors Now
- Tenet Healthcare (THC) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Are Investors Undervaluing Tenet Healthcare (THC) Right Now?
- Why Fast-paced Mover Tenet (THC) Is a Great Choice for Value Investors
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Tenet Healthcare (THC) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- Encompass Health Opens New Rehabilitation Hospital in The Villages
- Morgan Stanley lists top value stocks to own for 2026
- Tenet Healthcare stock hits 52-week high at 197.63 USD
- BofA names EHC and THC as top healthcare picks, cites minimal Medicare exposure
- Encompass Health Flexes Its Muscle: Margins Widen as Volumes Climb
- The Zacks Rank Explained: How to Find Strong Buy Medical Stocks
- Tenet Healthcare stock price target raised to $230 from $189 at RBC Capital
- Tenet Healthcare Corporation (THC) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Tenet Healthcare Jumps 46% YTD & Trades Cheap: Should You Buy Now?
- Tenet Healthcare stock reaches 52-week high at $185.39
- SPLG: S&P 500 Dashboard For September
Дневной диапазон
180.80 187.70
Годовой диапазон
109.83 199.92
- Предыдущее закрытие
- 186.70
- Open
- 187.70
- Bid
- 182.73
- Ask
- 183.03
- Low
- 180.80
- High
- 187.70
- Объем
- 2.354 K
- Дневное изменение
- -2.13%
- Месячное изменение
- -0.20%
- 6-месячное изменение
- 35.66%
- Годовое изменение
- 10.20%
