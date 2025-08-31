КотировкиРазделы
THC: Tenet Healthcare Corporation

182.73 USD 3.97 (2.13%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс THC за сегодня изменился на -2.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 180.80, а максимальная — 187.70.

Следите за динамикой Tenet Healthcare Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
180.80 187.70
Годовой диапазон
109.83 199.92
Предыдущее закрытие
186.70
Open
187.70
Bid
182.73
Ask
183.03
Low
180.80
High
187.70
Объем
2.354 K
Дневное изменение
-2.13%
Месячное изменение
-0.20%
6-месячное изменение
35.66%
Годовое изменение
10.20%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.