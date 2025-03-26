FiyatlarBölümler
Dövizler / TH
Geri dön - Hisse senetleri

TH: Target Hospitality Corp

8.66 USD 0.07 (0.81%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TH fiyatı bugün 0.81% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 8.45 ve Yüksek fiyatı olarak 8.70 aralığında işlem gördü.

Target Hospitality Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TH haberleri

Günlük aralık
8.45 8.70
Yıllık aralık
4.00 11.10
Önceki kapanış
8.59
Açılış
8.61
Satış
8.66
Alış
8.96
Düşük
8.45
Yüksek
8.70
Hacim
1.050 K
Günlük değişim
0.81%
Aylık değişim
-3.56%
6 aylık değişim
31.61%
Yıllık değişim
11.17%
21 Eylül, Pazar