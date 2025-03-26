Dövizler / TH
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
TH: Target Hospitality Corp
8.66 USD 0.07 (0.81%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TH fiyatı bugün 0.81% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 8.45 ve Yüksek fiyatı olarak 8.70 aralığında işlem gördü.
Target Hospitality Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TH haberleri
- Theratechnologies, Future Pak’ın iştiraki tarafından satın alınması için mahkeme onayını aldı
- Theratechnologies hissedarları Future Pak iştiraki tarafından satın alımı onayladı
- Theratechnologies shareholders approve acquisition by Future Pak affiliate
- Target Hospitality: Aiming At The Core Of Its Recovery (NASDAQ:TH)
- Target Hospitality signs $43 million contract for data center housing
- Target Hospitality earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- Here's What Key Metrics Tell Us About Target Hospitality (TH) Q2 Earnings
- Target Hospitality (TH) Q2 Revenue Up 9%
- Target Hospitality (TH) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Airbnb, Inc. (ABNB) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Theratechnologies stock soars after $254 million acquisition deal
- Target Hospitality secures role in $4 billion DHS contract
- Stifel maintains Hold on Target Hospitality stock, $7.50 target
- Target Hospitality posts Q1 loss, reaffirms 2025 outlook
- Earnings call transcript: Target Hospitality Q1 2025 earnings miss expectations
- Target Hospitality earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- Target Hospitality Reports First Quarter 2025 Results with Continued Focus on Pursuing Strong Strategic Growth Pipeline
- ZIM, Diageo, and Israel Chemicals lead Monday’s earnings lineup
- Target Hospitality: Buy At A Bargain Despite A Weaker FY25 Target
- J.B. Hunt Transport Posts Lower Profit, Joins ASML, Interactive Brokers And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - GDS Holdings (NASDAQ:GDS), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
- Why United Airlines Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aardvark Therapeutics (NASDAQ:AARD), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
- Excelerate Energy, MediaAlpha And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - American Axle & Mfg Hldgs (NYSE:AXL), Alumis (NASDAQ:ALMS)
- Tesla To $455? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - BILL Holdings (NYSE:BILL), Agnico Eagle Mines (NYSE:AEM)
- Target Hospitality Corp. (TH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
8.45 8.70
Yıllık aralık
4.00 11.10
- Önceki kapanış
- 8.59
- Açılış
- 8.61
- Satış
- 8.66
- Alış
- 8.96
- Düşük
- 8.45
- Yüksek
- 8.70
- Hacim
- 1.050 K
- Günlük değişim
- 0.81%
- Aylık değişim
- -3.56%
- 6 aylık değişim
- 31.61%
- Yıllık değişim
- 11.17%
21 Eylül, Pazar