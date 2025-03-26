통화 / TH
TH: Target Hospitality Corp
8.66 USD 0.07 (0.81%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TH 환율이 오늘 0.81%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 8.45이고 고가는 8.70이었습니다.
Target Hospitality Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
TH News
- Target Hospitality: Aiming At The Core Of Its Recovery (NASDAQ:TH)
- Target Hospitality signs $43 million contract for data center housing
- Target Hospitality earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- Here's What Key Metrics Tell Us About Target Hospitality (TH) Q2 Earnings
- Target Hospitality (TH) Q2 Revenue Up 9%
- Target Hospitality (TH) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Theratechnologies stock soars after $254 million acquisition deal
- Target Hospitality secures role in $4 billion DHS contract
- Stifel maintains Hold on Target Hospitality stock, $7.50 target
- Target Hospitality posts Q1 loss, reaffirms 2025 outlook
- Earnings call transcript: Target Hospitality Q1 2025 earnings miss expectations
- Target Hospitality earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- Target Hospitality Reports First Quarter 2025 Results with Continued Focus on Pursuing Strong Strategic Growth Pipeline
- ZIM, Diageo, and Israel Chemicals lead Monday’s earnings lineup
- Target Hospitality: Buy At A Bargain Despite A Weaker FY25 Target
- Target Hospitality Corp. (TH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
8.45 8.70
년간 변동
4.00 11.10
- 이전 종가
- 8.59
- 시가
- 8.61
- Bid
- 8.66
- Ask
- 8.96
- 저가
- 8.45
- 고가
- 8.70
- 볼륨
- 1.050 K
- 일일 변동
- 0.81%
- 월 변동
- -3.56%
- 6개월 변동
- 31.61%
- 년간 변동율
- 11.17%
20 9월, 토요일