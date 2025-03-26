Währungen / TH
TH: Target Hospitality Corp
8.57 USD 0.02 (0.23%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TH hat sich für heute um -0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.50 bis zu einem Hoch von 8.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die Target Hospitality Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TH News
Tagesspanne
8.50 8.70
Jahresspanne
4.00 11.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.59
- Eröffnung
- 8.61
- Bid
- 8.57
- Ask
- 8.87
- Tief
- 8.50
- Hoch
- 8.70
- Volumen
- 149
- Tagesänderung
- -0.23%
- Monatsänderung
- -4.57%
- 6-Monatsänderung
- 30.24%
- Jahresänderung
- 10.01%
