Devises / TH
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
TH: Target Hospitality Corp
8.66 USD 0.07 (0.81%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TH a changé de 0.81% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 8.45 et à un maximum de 8.70.
Suivez la dynamique Target Hospitality Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TH Nouvelles
- Theratechnologies reçoit l’approbation du tribunal pour l’acquisition par Future Pak
- Les actionnaires de Theratechnologies approuvent l’acquisition par une filiale de Future Pak
- Theratechnologies shareholders approve acquisition by Future Pak affiliate
- Target Hospitality: Aiming At The Core Of Its Recovery (NASDAQ:TH)
- Target Hospitality signs $43 million contract for data center housing
- Target Hospitality earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- Here's What Key Metrics Tell Us About Target Hospitality (TH) Q2 Earnings
- Target Hospitality (TH) Q2 Revenue Up 9%
- Target Hospitality (TH) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Airbnb, Inc. (ABNB) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Theratechnologies stock soars after $254 million acquisition deal
- Target Hospitality secures role in $4 billion DHS contract
- Stifel maintains Hold on Target Hospitality stock, $7.50 target
- Target Hospitality posts Q1 loss, reaffirms 2025 outlook
- Earnings call transcript: Target Hospitality Q1 2025 earnings miss expectations
- Target Hospitality earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- Target Hospitality Reports First Quarter 2025 Results with Continued Focus on Pursuing Strong Strategic Growth Pipeline
- ZIM, Diageo, and Israel Chemicals lead Monday’s earnings lineup
- Target Hospitality: Buy At A Bargain Despite A Weaker FY25 Target
- J.B. Hunt Transport Posts Lower Profit, Joins ASML, Interactive Brokers And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - GDS Holdings (NASDAQ:GDS), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
- Why United Airlines Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aardvark Therapeutics (NASDAQ:AARD), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
- Excelerate Energy, MediaAlpha And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - American Axle & Mfg Hldgs (NYSE:AXL), Alumis (NASDAQ:ALMS)
- Tesla To $455? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - BILL Holdings (NYSE:BILL), Agnico Eagle Mines (NYSE:AEM)
- Target Hospitality Corp. (TH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
8.45 8.70
Range Annuel
4.00 11.10
- Clôture Précédente
- 8.59
- Ouverture
- 8.61
- Bid
- 8.66
- Ask
- 8.96
- Plus Bas
- 8.45
- Plus Haut
- 8.70
- Volume
- 1.050 K
- Changement quotidien
- 0.81%
- Changement Mensuel
- -3.56%
- Changement à 6 Mois
- 31.61%
- Changement Annuel
- 11.17%
20 septembre, samedi