Валюты / TH
TH: Target Hospitality Corp
8.67 USD 0.05 (0.57%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TH за сегодня изменился на -0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.53, а максимальная — 8.73.
Следите за динамикой Target Hospitality Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TH
Дневной диапазон
8.53 8.73
Годовой диапазон
4.00 11.10
- Предыдущее закрытие
- 8.72
- Open
- 8.70
- Bid
- 8.67
- Ask
- 8.97
- Low
- 8.53
- High
- 8.73
- Объем
- 657
- Дневное изменение
- -0.57%
- Месячное изменение
- -3.45%
- 6-месячное изменение
- 31.76%
- Годовое изменение
- 11.30%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.