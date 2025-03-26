QuotazioniSezioni
TH: Target Hospitality Corp

8.66 USD 0.07 (0.81%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TH ha avuto una variazione del 0.81% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.45 e ad un massimo di 8.70.

Segui le dinamiche di Target Hospitality Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
8.45 8.70
Intervallo Annuale
4.00 11.10
Chiusura Precedente
8.59
Apertura
8.61
Bid
8.66
Ask
8.96
Minimo
8.45
Massimo
8.70
Volume
1.050 K
Variazione giornaliera
0.81%
Variazione Mensile
-3.56%
Variazione Semestrale
31.61%
Variazione Annuale
11.17%
20 settembre, sabato