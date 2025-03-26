Valute / TH
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
TH: Target Hospitality Corp
8.66 USD 0.07 (0.81%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TH ha avuto una variazione del 0.81% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.45 e ad un massimo di 8.70.
Segui le dinamiche di Target Hospitality Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TH News
- Theratechnologies ottiene l’approvazione del tribunale per l’acquisizione
- Gli azionisti di Theratechnologies approvano l’acquisizione da parte di Future Pak
- Theratechnologies shareholders approve acquisition by Future Pak affiliate
- Target Hospitality: Aiming At The Core Of Its Recovery (NASDAQ:TH)
- Target Hospitality signs $43 million contract for data center housing
- Target Hospitality earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- Here's What Key Metrics Tell Us About Target Hospitality (TH) Q2 Earnings
- Target Hospitality (TH) Q2 Revenue Up 9%
- Target Hospitality (TH) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Airbnb, Inc. (ABNB) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Theratechnologies stock soars after $254 million acquisition deal
- Target Hospitality secures role in $4 billion DHS contract
- Stifel maintains Hold on Target Hospitality stock, $7.50 target
- Target Hospitality posts Q1 loss, reaffirms 2025 outlook
- Earnings call transcript: Target Hospitality Q1 2025 earnings miss expectations
- Target Hospitality earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- Target Hospitality Reports First Quarter 2025 Results with Continued Focus on Pursuing Strong Strategic Growth Pipeline
- ZIM, Diageo, and Israel Chemicals lead Monday’s earnings lineup
- Target Hospitality: Buy At A Bargain Despite A Weaker FY25 Target
- J.B. Hunt Transport Posts Lower Profit, Joins ASML, Interactive Brokers And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - GDS Holdings (NASDAQ:GDS), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
- Why United Airlines Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aardvark Therapeutics (NASDAQ:AARD), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
- Excelerate Energy, MediaAlpha And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - American Axle & Mfg Hldgs (NYSE:AXL), Alumis (NASDAQ:ALMS)
- Tesla To $455? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - BILL Holdings (NYSE:BILL), Agnico Eagle Mines (NYSE:AEM)
- Target Hospitality Corp. (TH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
8.45 8.70
Intervallo Annuale
4.00 11.10
- Chiusura Precedente
- 8.59
- Apertura
- 8.61
- Bid
- 8.66
- Ask
- 8.96
- Minimo
- 8.45
- Massimo
- 8.70
- Volume
- 1.050 K
- Variazione giornaliera
- 0.81%
- Variazione Mensile
- -3.56%
- Variazione Semestrale
- 31.61%
- Variazione Annuale
- 11.17%
20 settembre, sabato