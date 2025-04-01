Divisas / TH
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
TH: Target Hospitality Corp
8.60 USD 0.07 (0.81%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TH de hoy ha cambiado un -0.81%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.49, mientras que el máximo ha alcanzado 8.85.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Target Hospitality Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TH News
- Theratechnologies recibe aprobación judicial para adquisición por Future Pak
- Theratechnologies recibe aprobación judicial para adquisición por Future Pak
- Accionistas de Theratechnologies aprueban adquisición por filial de Future Pak
- Los accionistas de Theratechnologies aprueban la adquisición por afiliada de Future Pak
- Theratechnologies shareholders approve acquisition by Future Pak affiliate
- Target Hospitality: Aiming At The Core Of Its Recovery (NASDAQ:TH)
- Target Hospitality signs $43 million contract for data center housing
- Target Hospitality earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- Here's What Key Metrics Tell Us About Target Hospitality (TH) Q2 Earnings
- Target Hospitality (TH) Q2 Revenue Up 9%
- Target Hospitality (TH) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Airbnb, Inc. (ABNB) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Theratechnologies stock soars after $254 million acquisition deal
- Target Hospitality secures role in $4 billion DHS contract
- Stifel maintains Hold on Target Hospitality stock, $7.50 target
- Target Hospitality posts Q1 loss, reaffirms 2025 outlook
- Earnings call transcript: Target Hospitality Q1 2025 earnings miss expectations
- Target Hospitality earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- Target Hospitality Reports First Quarter 2025 Results with Continued Focus on Pursuing Strong Strategic Growth Pipeline
- ZIM, Diageo, and Israel Chemicals lead Monday’s earnings lineup
- Target Hospitality: Buy At A Bargain Despite A Weaker FY25 Target
- J.B. Hunt Transport Posts Lower Profit, Joins ASML, Interactive Brokers And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - GDS Holdings (NASDAQ:GDS), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
- Why United Airlines Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aardvark Therapeutics (NASDAQ:AARD), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
- Excelerate Energy, MediaAlpha And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - American Axle & Mfg Hldgs (NYSE:AXL), Alumis (NASDAQ:ALMS)
Rango diario
8.49 8.85
Rango anual
4.00 11.10
- Cierres anteriores
- 8.67
- Open
- 8.74
- Bid
- 8.60
- Ask
- 8.90
- Low
- 8.49
- High
- 8.85
- Volumen
- 948
- Cambio diario
- -0.81%
- Cambio mensual
- -4.23%
- Cambio a 6 meses
- 30.70%
- Cambio anual
- 10.40%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B