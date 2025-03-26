通貨 / TH
TH: Target Hospitality Corp
8.59 USD 0.01 (0.12%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
THの今日の為替レートは、-0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり8.41の安値と8.70の高値で取引されました。
Target Hospitality Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
8.41 8.70
1年のレンジ
4.00 11.10
- 以前の終値
- 8.60
- 始値
- 8.60
- 買値
- 8.59
- 買値
- 8.89
- 安値
- 8.41
- 高値
- 8.70
- 出来高
- 1.111 K
- 1日の変化
- -0.12%
- 1ヶ月の変化
- -4.34%
- 6ヶ月の変化
- 30.55%
- 1年の変化
- 10.27%
