货币 / TH
TH: Target Hospitality Corp
8.73 USD 0.06 (0.69%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TH汇率已更改0.69%。当日，交易品种以低点8.73和高点8.85进行交易。
关注Target Hospitality Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TH新闻
- Theratechnologies获得法院批准被Future Pak收购
- Theratechnologies股东批准Future Pak附属公司的收购计划
- Theratechnologies shareholders approve acquisition by Future Pak affiliate
- Target Hospitality: Aiming At The Core Of Its Recovery (NASDAQ:TH)
- Target Hospitality signs $43 million contract for data center housing
- Target Hospitality earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- Here's What Key Metrics Tell Us About Target Hospitality (TH) Q2 Earnings
- Target Hospitality (TH) Q2 Revenue Up 9%
- Target Hospitality (TH) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Airbnb, Inc. (ABNB) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Theratechnologies stock soars after $254 million acquisition deal
- Target Hospitality secures role in $4 billion DHS contract
- Stifel maintains Hold on Target Hospitality stock, $7.50 target
- Target Hospitality posts Q1 loss, reaffirms 2025 outlook
- Earnings call transcript: Target Hospitality Q1 2025 earnings miss expectations
- Target Hospitality earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- Target Hospitality Reports First Quarter 2025 Results with Continued Focus on Pursuing Strong Strategic Growth Pipeline
- ZIM, Diageo, and Israel Chemicals lead Monday’s earnings lineup
- Target Hospitality: Buy At A Bargain Despite A Weaker FY25 Target
- J.B. Hunt Transport Posts Lower Profit, Joins ASML, Interactive Brokers And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - GDS Holdings (NASDAQ:GDS), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
- Why United Airlines Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aardvark Therapeutics (NASDAQ:AARD), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
- Excelerate Energy, MediaAlpha And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - American Axle & Mfg Hldgs (NYSE:AXL), Alumis (NASDAQ:ALMS)
- Tesla To $455? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - BILL Holdings (NYSE:BILL), Agnico Eagle Mines (NYSE:AEM)
- Target Hospitality Corp. (TH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
8.73 8.85
年范围
4.00 11.10
- 前一天收盘价
- 8.67
- 开盘价
- 8.74
- 卖价
- 8.73
- 买价
- 9.03
- 最低价
- 8.73
- 最高价
- 8.85
- 交易量
- 128
- 日变化
- 0.69%
- 月变化
- -2.78%
- 6个月变化
- 32.67%
- 年变化
- 12.07%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值