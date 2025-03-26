Moedas / TH
TH: Target Hospitality Corp
8.50 USD 0.10 (1.16%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TH para hoje mudou para -1.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.41 e o mais alto foi 8.70.
Veja a dinâmica do par de moedas Target Hospitality Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
TH Notícias
- Theratechnologies recebe aprovação judicial para aquisição pela Future Pak
- Acionistas da Theratechnologies aprovam aquisição por afiliada da Future Pak
- Theratechnologies shareholders approve acquisition by Future Pak affiliate
- Target Hospitality: Aiming At The Core Of Its Recovery (NASDAQ:TH)
- Target Hospitality signs $43 million contract for data center housing
- Target Hospitality earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- Here's What Key Metrics Tell Us About Target Hospitality (TH) Q2 Earnings
- Target Hospitality (TH) Q2 Revenue Up 9%
- Target Hospitality (TH) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Theratechnologies stock soars after $254 million acquisition deal
- Target Hospitality secures role in $4 billion DHS contract
- Stifel maintains Hold on Target Hospitality stock, $7.50 target
- Target Hospitality posts Q1 loss, reaffirms 2025 outlook
- Earnings call transcript: Target Hospitality Q1 2025 earnings miss expectations
- Target Hospitality earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- Target Hospitality Reports First Quarter 2025 Results with Continued Focus on Pursuing Strong Strategic Growth Pipeline
- ZIM, Diageo, and Israel Chemicals lead Monday’s earnings lineup
- Target Hospitality: Buy At A Bargain Despite A Weaker FY25 Target
- Target Hospitality Corp. (TH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
8.41 8.70
Faixa anual
4.00 11.10
- Fechamento anterior
- 8.60
- Open
- 8.60
- Bid
- 8.50
- Ask
- 8.80
- Low
- 8.41
- High
- 8.70
- Volume
- 239
- Mudança diária
- -1.16%
- Mudança mensal
- -5.35%
- Mudança de 6 meses
- 29.18%
- Mudança anual
- 9.11%
