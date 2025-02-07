FiyatlarBölümler
Dövizler / STRT
Geri dön - Hisse senetleri

STRT: STRATTEC SECURITY CORPORATION

70.45 USD 1.41 (1.96%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

STRT fiyatı bugün -1.96% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 69.48 ve Yüksek fiyatı olarak 71.94 aralığında işlem gördü.

STRATTEC SECURITY CORPORATION hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

STRT haberleri

Günlük aralık
69.48 71.94
Yıllık aralık
31.57 82.70
Önceki kapanış
71.86
Açılış
71.65
Satış
70.45
Alış
70.75
Düşük
69.48
Yüksek
71.94
Hacim
147
Günlük değişim
-1.96%
Aylık değişim
10.08%
6 aylık değişim
78.54%
Yıllık değişim
69.35%
21 Eylül, Pazar