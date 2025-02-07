Dövizler / STRT
STRT: STRATTEC SECURITY CORPORATION
70.45 USD 1.41 (1.96%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
STRT fiyatı bugün -1.96% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 69.48 ve Yüksek fiyatı olarak 71.94 aralığında işlem gördü.
STRATTEC SECURITY CORPORATION hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
STRT haberleri
- Strattec Security: The Positives And Negatives For FY26 (Rating Downgrade) (NASDAQ:STRT)
- Strattec Security Stock: Why I’m Still Bullish Despite Guidance Caution (NASDAQ:STRT)
- Rolando Guillot, SVP & COO of Strattec, sells $1.5m in shares
- Earnings call transcript: Strattec Security’s Q4 2025 earnings beat expectations
- Strattec Reports Record Cash Flow Growth
- Strattec Q4 2025 slides: Cash generation soars as transformation strategy takes hold
- Strattec Security Posts 6 Percent Gain
- Strattec Security (STRT) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates
- Strattec earnings beat by $1.10, revenue topped estimates
- Strattec to Report Q4 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Strattec Stock: One Part At A Time (NASDAQ:STRT)
- Strattec Security: Stock To Move On Margin And PE Expansion (NASDAQ:STRT)
- Strattec Security Corporation (STRT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
69.48 71.94
Yıllık aralık
31.57 82.70
- Önceki kapanış
- 71.86
- Açılış
- 71.65
- Satış
- 70.45
- Alış
- 70.75
- Düşük
- 69.48
- Yüksek
- 71.94
- Hacim
- 147
- Günlük değişim
- -1.96%
- Aylık değişim
- 10.08%
- 6 aylık değişim
- 78.54%
- Yıllık değişim
- 69.35%
