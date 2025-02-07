Валюты / STRT
STRT: STRATTEC SECURITY CORPORATION
68.57 USD 1.80 (2.56%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс STRT за сегодня изменился на -2.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 67.84, а максимальная — 71.04.
Следите за динамикой STRATTEC SECURITY CORPORATION. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
67.84 71.04
Годовой диапазон
31.57 82.70
- Предыдущее закрытие
- 70.37
- Open
- 70.37
- Bid
- 68.57
- Ask
- 68.87
- Low
- 67.84
- High
- 71.04
- Объем
- 103
- Дневное изменение
- -2.56%
- Месячное изменение
- 7.14%
- 6-месячное изменение
- 73.77%
- Годовое изменение
- 64.83%
