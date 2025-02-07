КотировкиРазделы
STRT: STRATTEC SECURITY CORPORATION

68.57 USD 1.80 (2.56%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс STRT за сегодня изменился на -2.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 67.84, а максимальная — 71.04.

Следите за динамикой STRATTEC SECURITY CORPORATION. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
67.84 71.04
Годовой диапазон
31.57 82.70
Предыдущее закрытие
70.37
Open
70.37
Bid
68.57
Ask
68.87
Low
67.84
High
71.04
Объем
103
Дневное изменение
-2.56%
Месячное изменение
7.14%
6-месячное изменение
73.77%
Годовое изменение
64.83%
