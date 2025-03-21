Dövizler / STG
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
STG: Sunlands Technology Group American Depositary Shares, represent
8.00 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
STG fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.90 ve Yüksek fiyatı olarak 8.25 aralığında işlem gördü.
Sunlands Technology Group American Depositary Shares, represent hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STG haberleri
- Earnings call transcript: Sunlands Tech Q2 2025 shows strong growth
- Sunlands Technology Group (STG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Straker Limited (ASX: STG) - Straker launches integration with n8n
- Sunlands Technology Group (STG) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Sunlands Technology Group Announces Unaudited First Quarter 2025 Financial Results
- Sunlands Technology Group (STG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
7.90 8.25
Yıllık aralık
4.35 15.00
- Önceki kapanış
- 8.00
- Açılış
- 7.90
- Satış
- 8.00
- Alış
- 8.30
- Düşük
- 7.90
- Yüksek
- 8.25
- Hacim
- 19
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- -15.79%
- 6 aylık değişim
- 53.26%
- Yıllık değişim
- 2.17%
21 Eylül, Pazar