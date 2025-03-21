通貨 / STG
STG: Sunlands Technology Group American Depositary Shares, represent
8.00 USD 0.33 (3.96%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
STGの今日の為替レートは、-3.96%変化しました。日中、通貨は1あたり6.37の安値と8.33の高値で取引されました。
Sunlands Technology Group American Depositary Shares, representダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STG News
- Earnings call transcript: Sunlands Tech Q2 2025 shows strong growth
- Sunlands Technology Group (STG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Straker Limited (ASX: STG) - Straker launches integration with n8n
- Sunlands Technology Group (STG) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Sunlands Technology Group Announces Unaudited First Quarter 2025 Financial Results
- Sunlands Technology Group (STG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
6.37 8.33
1年のレンジ
4.35 15.00
- 以前の終値
- 8.33
- 始値
- 8.08
- 買値
- 8.00
- 買値
- 8.30
- 安値
- 6.37
- 高値
- 8.33
- 出来高
- 48
- 1日の変化
- -3.96%
- 1ヶ月の変化
- -15.79%
- 6ヶ月の変化
- 53.26%
- 1年の変化
- 2.17%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K