Divisas / STG
STG: Sunlands Technology Group American Depositary Shares, represent
8.33 USD 0.11 (1.30%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de STG de hoy ha cambiado un -1.30%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.29, mientras que el máximo ha alcanzado 8.33.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Sunlands Technology Group American Depositary Shares, represent. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STG News
- Earnings call transcript: Sunlands Tech Q2 2025 shows strong growth
- Sunlands Technology Group (STG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Straker Limited (ASX: STG) - Straker launches integration with n8n
- Sunlands Technology Group (STG) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Sunlands Technology Group Announces Unaudited First Quarter 2025 Financial Results
- Sunlands Technology Group (STG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
8.29 8.33
Rango anual
4.35 15.00
- Cierres anteriores
- 8.44
- Open
- 8.29
- Bid
- 8.33
- Ask
- 8.63
- Low
- 8.29
- High
- 8.33
- Volumen
- 7
- Cambio diario
- -1.30%
- Cambio mensual
- -12.32%
- Cambio a 6 meses
- 59.58%
- Cambio anual
- 6.39%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B