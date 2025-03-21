Moedas / STG
STG: Sunlands Technology Group American Depositary Shares, represent
8.23 USD 0.10 (1.20%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do STG para hoje mudou para -1.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.37 e o mais alto foi 8.33.
Veja a dinâmica do par de moedas Sunlands Technology Group American Depositary Shares, represent. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
STG Notícias
- Earnings call transcript: Sunlands Tech Q2 2025 shows strong growth
- Sunlands Technology Group (STG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Straker Limited (ASX: STG) - Straker launches integration with n8n
- Sunlands Technology Group (STG) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Sunlands Technology Group Announces Unaudited First Quarter 2025 Financial Results
- Sunlands Technology Group (STG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
6.37 8.33
Faixa anual
4.35 15.00
- Fechamento anterior
- 8.33
- Open
- 8.08
- Bid
- 8.23
- Ask
- 8.53
- Low
- 6.37
- High
- 8.33
- Volume
- 47
- Mudança diária
- -1.20%
- Mudança mensal
- -13.37%
- Mudança de 6 meses
- 57.66%
- Mudança anual
- 5.11%
