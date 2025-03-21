KurseKategorien
Währungen / STG
Zurück zum Aktien

STG: Sunlands Technology Group American Depositary Shares, represent

7.95 USD 0.05 (0.62%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von STG hat sich für heute um -0.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.90 bis zu einem Hoch von 7.95 gehandelt.

Verfolgen Sie die Sunlands Technology Group American Depositary Shares, represent-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

STG News

Tagesspanne
7.90 7.95
Jahresspanne
4.35 15.00
Vorheriger Schlusskurs
8.00
Eröffnung
7.90
Bid
7.95
Ask
8.25
Tief
7.90
Hoch
7.95
Volumen
3
Tagesänderung
-0.62%
Monatsänderung
-16.32%
6-Monatsänderung
52.30%
Jahresänderung
1.53%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K