Währungen / STG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
STG: Sunlands Technology Group American Depositary Shares, represent
7.95 USD 0.05 (0.62%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von STG hat sich für heute um -0.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.90 bis zu einem Hoch von 7.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sunlands Technology Group American Depositary Shares, represent-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STG News
- Earnings call transcript: Sunlands Tech Q2 2025 shows strong growth
- Sunlands Technology Group (STG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Straker Limited (ASX: STG) - Straker launches integration with n8n
- Sunlands Technology Group (STG) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Sunlands Technology Group Announces Unaudited First Quarter 2025 Financial Results
- Sunlands Technology Group (STG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
7.90 7.95
Jahresspanne
4.35 15.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.00
- Eröffnung
- 7.90
- Bid
- 7.95
- Ask
- 8.25
- Tief
- 7.90
- Hoch
- 7.95
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- -0.62%
- Monatsänderung
- -16.32%
- 6-Monatsänderung
- 52.30%
- Jahresänderung
- 1.53%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K