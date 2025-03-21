Valute / STG
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
STG: Sunlands Technology Group American Depositary Shares, represent
8.00 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio STG ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.90 e ad un massimo di 8.25.
Segui le dinamiche di Sunlands Technology Group American Depositary Shares, represent. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STG News
- Earnings call transcript: Sunlands Tech Q2 2025 shows strong growth
- Sunlands Technology Group (STG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Straker Limited (ASX: STG) - Straker launches integration with n8n
- Sunlands Technology Group (STG) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Sunlands Technology Group Announces Unaudited First Quarter 2025 Financial Results
- Sunlands Technology Group (STG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
7.90 8.25
Intervallo Annuale
4.35 15.00
- Chiusura Precedente
- 8.00
- Apertura
- 7.90
- Bid
- 8.00
- Ask
- 8.30
- Minimo
- 7.90
- Massimo
- 8.25
- Volume
- 19
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -15.79%
- Variazione Semestrale
- 53.26%
- Variazione Annuale
- 2.17%
21 settembre, domenica