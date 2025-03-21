시세섹션
통화 / STG
STG: Sunlands Technology Group American Depositary Shares, represent

8.00 USD 0.00 (0.00%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

STG 환율이 오늘 0.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.90이고 고가는 8.25이었습니다.

Sunlands Technology Group American Depositary Shares, represent 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

일일 변동 비율
7.90 8.25
년간 변동
4.35 15.00
이전 종가
8.00
시가
7.90
Bid
8.00
Ask
8.30
저가
7.90
고가
8.25
볼륨
19
일일 변동
0.00%
월 변동
-15.79%
6개월 변동
53.26%
년간 변동율
2.17%
20 9월, 토요일