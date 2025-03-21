Валюты / STG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
STG: Sunlands Technology Group American Depositary Shares, represent
8.44 USD 0.02 (0.24%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс STG за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.02, а максимальная — 8.44.
Следите за динамикой Sunlands Technology Group American Depositary Shares, represent. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости STG
- Earnings call transcript: Sunlands Tech Q2 2025 shows strong growth
- Sunlands Technology Group (STG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Straker Limited (ASX: STG) - Straker launches integration with n8n
- Sunlands Technology Group (STG) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Sunlands Technology Group Announces Unaudited First Quarter 2025 Financial Results
- Sunlands Technology Group (STG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
8.02 8.44
Годовой диапазон
4.35 15.00
- Предыдущее закрытие
- 8.46
- Open
- 8.03
- Bid
- 8.44
- Ask
- 8.74
- Low
- 8.02
- High
- 8.44
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -0.24%
- Месячное изменение
- -11.16%
- 6-месячное изменение
- 61.69%
- Годовое изменение
- 7.79%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.