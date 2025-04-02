FiyatlarBölümler
Dövizler / SRG
SRG: Seritage Growth Properties Class A

4.15 USD 0.17 (3.94%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SRG fiyatı bugün -3.94% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.13 ve Yüksek fiyatı olarak 4.40 aralığında işlem gördü.

Seritage Growth Properties Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

SRG haberleri

Günlük aralık
4.13 4.40
Yıllık aralık
2.43 4.72
Önceki kapanış
4.32
Açılış
4.40
Satış
4.15
Alış
4.45
Düşük
4.13
Yüksek
4.40
Hacim
292
Günlük değişim
-3.94%
Aylık değişim
14.96%
6 aylık değişim
28.88%
Yıllık değişim
-9.78%
21 Eylül, Pazar