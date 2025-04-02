Währungen / SRG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SRG: Seritage Growth Properties Class A
4.34 USD 0.02 (0.46%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SRG hat sich für heute um 0.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.29 bis zu einem Hoch von 4.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die Seritage Growth Properties Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SRG News
- Insider-Verkauf: Großaktionär Lampert veräußert Seritage-Aktien für 283.641 US-Dollar
- Lampert sells Seritage Growth Properties (SRG) shares for $283,641
- Seritage Growth Properties verkauft Immobilie in Florida für 131 Millionen US-Dollar
- Seritage Growth Properties agrees to sell Aventura, Florida property for $131 million
- Italy stocks lower at close of trade; Investing.com Italy 40 down 0.29%
- Seritage Growth Properties Stock: Pace Of Asset Sales Accelerates (NYSE:SRG)
- Italy stocks higher at close of trade; Investing.com Italy 40 up 0.86%
- Snam 1H 2025 presentation: EBITDA up 5.3%, net income rises 8.5% amid energy transition push
- Italy stocks higher at close of trade; Investing.com Italy 40 up 0.77%
- Seritage Growth Properties prepays $40 million on Berkshire loan
- Seritage Growth Properties Holds Annual Shareholder Meeting
- SURMOUNT Announces Formation of Leadership Advisory Board Comprised of Industry-Leading Real Estate Executives
- Seritage Growth Properties Stock: Ongoing Costs Eat Into Its Net Asset Value (NYSE:SRG)
- Undercovered Dozen: 3D Systems, Seritage, Topicus, Timken +
- Seritage Growth Properties: Special Situation Buy (NYSE:SRG)
- Citi downgrades Snam to “sell” on weak EPS growth, rising leverage
- US Stock Futures Slip Ahead Of 'Liberation Day' Tariffs Announcement: Expert Points To Uncertainty Amid Higher Risk Premia - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
Tagesspanne
4.29 4.40
Jahresspanne
2.43 4.72
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.32
- Eröffnung
- 4.40
- Bid
- 4.34
- Ask
- 4.64
- Tief
- 4.29
- Hoch
- 4.40
- Volumen
- 24
- Tagesänderung
- 0.46%
- Monatsänderung
- 20.22%
- 6-Monatsänderung
- 34.78%
- Jahresänderung
- -5.65%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K