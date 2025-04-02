KurseKategorien
SRG: Seritage Growth Properties Class A

4.34 USD 0.02 (0.46%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SRG hat sich für heute um 0.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.29 bis zu einem Hoch von 4.40 gehandelt.

Verfolgen Sie die Seritage Growth Properties Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

SRG News

Tagesspanne
4.29 4.40
Jahresspanne
2.43 4.72
Vorheriger Schlusskurs
4.32
Eröffnung
4.40
Bid
4.34
Ask
4.64
Tief
4.29
Hoch
4.40
Volumen
24
Tagesänderung
0.46%
Monatsänderung
20.22%
6-Monatsänderung
34.78%
Jahresänderung
-5.65%
