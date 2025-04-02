Devises / SRG
SRG: Seritage Growth Properties Class A
4.15 USD 0.17 (3.94%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SRG a changé de -3.94% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.13 et à un maximum de 4.40.
Suivez la dynamique Seritage Growth Properties Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SRG Nouvelles
- Lampert vend des actions de Seritage Growth Properties (SRG) pour 283.641€
- Lampert sells Seritage Growth Properties (SRG) shares for $283,641
- Seritage Growth Properties accepte de vendre une propriété à Aventura, en Floride, pour 131 millions $
- Seritage Growth Properties agrees to sell Aventura, Florida property for $131 million
- Seritage Growth Properties Stock: Pace Of Asset Sales Accelerates (NYSE:SRG)
- Snam 1H 2025 presentation: EBITDA up 5.3%, net income rises 8.5% amid energy transition push
- Seritage Growth Properties prepays $40 million on Berkshire loan
- Seritage Growth Properties Holds Annual Shareholder Meeting
- SURMOUNT Announces Formation of Leadership Advisory Board Comprised of Industry-Leading Real Estate Executives
- Seritage Growth Properties Stock: Ongoing Costs Eat Into Its Net Asset Value (NYSE:SRG)
- Undercovered Dozen: 3D Systems, Seritage, Topicus, Timken +
- Seritage Growth Properties: Special Situation Buy (NYSE:SRG)
- US Stock Futures Slip Ahead Of 'Liberation Day' Tariffs Announcement: Expert Points To Uncertainty Amid Higher Risk Premia - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
Range quotidien
4.13 4.40
Range Annuel
2.43 4.72
- Clôture Précédente
- 4.32
- Ouverture
- 4.40
- Bid
- 4.15
- Ask
- 4.45
- Plus Bas
- 4.13
- Plus Haut
- 4.40
- Volume
- 292
- Changement quotidien
- -3.94%
- Changement Mensuel
- 14.96%
- Changement à 6 Mois
- 28.88%
- Changement Annuel
- -9.78%
20 septembre, samedi