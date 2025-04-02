Валюты / SRG
SRG: Seritage Growth Properties Class A
4.04 USD 0.15 (3.58%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SRG за сегодня изменился на -3.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.04, а максимальная — 4.16.
Следите за динамикой Seritage Growth Properties Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SRG
- Ламперт продает акции Seritage Growth Properties (SRG) на сумму $283 641
- Lampert sells Seritage Growth Properties (SRG) shares for $283,641
- Seritage Growth Properties продает недвижимость в Авентуре, Флорида, за $131 миллион
- Seritage Growth Properties agrees to sell Aventura, Florida property for $131 million
- Seritage Growth Properties Stock: Pace Of Asset Sales Accelerates (NYSE:SRG)
- Seritage Growth Properties prepays $40 million on Berkshire loan
- Seritage Growth Properties Holds Annual Shareholder Meeting
- SURMOUNT Announces Formation of Leadership Advisory Board Comprised of Industry-Leading Real Estate Executives
- Seritage Growth Properties Stock: Ongoing Costs Eat Into Its Net Asset Value (NYSE:SRG)
- Undercovered Dozen: 3D Systems, Seritage, Topicus, Timken +
- Seritage Growth Properties: Special Situation Buy (NYSE:SRG)
Дневной диапазон
4.04 4.16
Годовой диапазон
2.43 4.72
- Предыдущее закрытие
- 4.19
- Open
- 4.13
- Bid
- 4.04
- Ask
- 4.34
- Low
- 4.04
- High
- 4.16
- Объем
- 79
- Дневное изменение
- -3.58%
- Месячное изменение
- 11.91%
- 6-месячное изменение
- 25.47%
- Годовое изменение
- -12.17%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.