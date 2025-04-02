КотировкиРазделы
SRG: Seritage Growth Properties Class A

4.04 USD 0.15 (3.58%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SRG за сегодня изменился на -3.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.04, а максимальная — 4.16.

Следите за динамикой Seritage Growth Properties Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости SRG

Дневной диапазон
4.04 4.16
Годовой диапазон
2.43 4.72
Предыдущее закрытие
4.19
Open
4.13
Bid
4.04
Ask
4.34
Low
4.04
High
4.16
Объем
79
Дневное изменение
-3.58%
Месячное изменение
11.91%
6-месячное изменение
25.47%
Годовое изменение
-12.17%
