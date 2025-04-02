Divisas / SRG
SRG: Seritage Growth Properties Class A
4.11 USD 0.07 (1.73%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SRG de hoy ha cambiado un 1.73%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.01, mientras que el máximo ha alcanzado 4.30.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Seritage Growth Properties Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
SRG News
- Lampert vende acciones de Seritage Growth Properties (SRG) por 283.641 dólares
- Seritage Growth Properties vende propiedad en Aventura, Florida por $131 millones
- Seritage Growth Properties Stock: Pace Of Asset Sales Accelerates (NYSE:SRG)
- Seritage Growth Properties prepays $40 million on Berkshire loan
- Seritage Growth Properties Holds Annual Shareholder Meeting
- SURMOUNT Announces Formation of Leadership Advisory Board Comprised of Industry-Leading Real Estate Executives
- Seritage Growth Properties Stock: Ongoing Costs Eat Into Its Net Asset Value (NYSE:SRG)
- Undercovered Dozen: 3D Systems, Seritage, Topicus, Timken +
- Seritage Growth Properties: Special Situation Buy (NYSE:SRG)
Rango diario
4.01 4.30
Rango anual
2.43 4.72
- Cierres anteriores
- 4.04
- Open
- 4.01
- Bid
- 4.11
- Ask
- 4.41
- Low
- 4.01
- High
- 4.30
- Volumen
- 248
- Cambio diario
- 1.73%
- Cambio mensual
- 13.85%
- Cambio a 6 meses
- 27.64%
- Cambio anual
- -10.65%
