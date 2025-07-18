SPWO hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF hisse senedi 27.20 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 27.11 - 27.20 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 27.30 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 7 değerine ulaştı. SPWO canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF hisse senedi şu anda 27.20 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 18.62% ve USD değerlerini izler. SPWO hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

SPWO hisse senedi nasıl alınır? SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF hisselerini şu anki 27.20 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 27.20 ve Ask 27.50 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 7 ve günlük değişim oranı 0.18% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SPWO fiyat hareketlerini takip edin.

SPWO hisse senedine nasıl yatırım yapılır? SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 19.15 - 27.96 ve mevcut fiyatı 27.20 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 27.20 veya Ask 27.50 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.49% ve 6 aylık değişim oranı 21.48% değerlerini karşılaştırır. SPWO fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

SP Funds S&P World (ex-US) ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? SP Funds S&P World (ex-US) ETF hisse senedi yıllık olarak 27.96 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 19.15 - 27.96). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 27.30 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF performansını takip edin.

SP Funds S&P World (ex-US) ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) hisse senedi yıllık olarak en düşük 19.15 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 27.20 ve hareket ettiği yıllık aralık 19.15 - 27.96 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SPWO fiyat hareketlerini izleyin.