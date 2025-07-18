KotasyonBölümler
SPWO
SPWO: SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF

27.20 USD 0.10 (0.37%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SPWO fiyatı bugün -0.37% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 27.11 ve Yüksek fiyatı olarak 27.20 aralığında işlem gördü.

SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Sıkça sorulan sorular

SPWO hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF hisse senedi 27.20 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 27.11 - 27.20 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 27.30 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 7 değerine ulaştı. SPWO canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF hisse senedi şu anda 27.20 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 18.62% ve USD değerlerini izler. SPWO hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

SPWO hisse senedi nasıl alınır?

SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF hisselerini şu anki 27.20 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 27.20 ve Ask 27.50 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 7 ve günlük değişim oranı 0.18% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SPWO fiyat hareketlerini takip edin.

SPWO hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 19.15 - 27.96 ve mevcut fiyatı 27.20 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 27.20 veya Ask 27.50 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.49% ve 6 aylık değişim oranı 21.48% değerlerini karşılaştırır. SPWO fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

SP Funds S&P World (ex-US) ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

SP Funds S&P World (ex-US) ETF hisse senedi yıllık olarak 27.96 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 19.15 - 27.96). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 27.30 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF performansını takip edin.

SP Funds S&P World (ex-US) ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) hisse senedi yıllık olarak en düşük 19.15 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 27.20 ve hareket ettiği yıllık aralık 19.15 - 27.96 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SPWO fiyat hareketlerini izleyin.

SPWO hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 27.30 ve yıllık değişim oranı 18.62% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
27.11 27.20
Yıllık aralık
19.15 27.96
Önceki kapanış
27.30
Açılış
27.15
Satış
27.20
Alış
27.50
Düşük
27.11
Yüksek
27.20
Hacim
7
Günlük değişim
-0.37%
Aylık değişim
1.49%
6 aylık değişim
21.48%
Yıllık değişim
18.62%
