通貨 / SPWO
SPWO: SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETF

27.27 USD 0.03 (0.11%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SPWOの今日の為替レートは、-0.11%変化しました。日中、通貨は1あたり27.11の安値と27.30の高値で取引されました。

SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

SPWO株の現在の価格は？

SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETFの株価は本日27.27です。27.11 - 27.30内で取引され、前日の終値は27.30、取引量は10に達しました。SPWOのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETFの株は配当を出しますか？

SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETFの現在の価格は27.27です。配当方針は会社によりますが、投資家は18.93%やUSDにも注目します。SPWOの動きはライブチャートで確認できます。

SPWO株を買う方法は？

SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETFの株は現在27.27で購入可能です。注文は通常27.27または27.57付近で行われ、10や0.44%が市場の動きを示します。SPWOの最新情報はライブチャートで確認できます。

SPWO株に投資する方法は？

SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETFへの投資では、年間の値幅19.15 - 27.96と現在の27.27を考慮します。注文は多くの場合27.27や27.57で行われる前に、1.75%や21.80%と比較されます。SPWOの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

SP Funds S&P World (ex-US) ETFの株の最高値は？

SP Funds S&P World (ex-US) ETFの過去1年の最高値は27.96でした。19.15 - 27.96内で株価は大きく変動し、27.30と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

SP Funds S&P World (ex-US) ETFの株の最低値は？

SP Funds S&P World (ex-US) ETF(SPWO)の年間最安値は19.15でした。現在の27.27や19.15 - 27.96と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SPWOの動きはライブチャートで確認できます。

SPWOの株式分割はいつ行われましたか？

SP Funds Trust SP Funds S&P World (ex-US) ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、27.30、18.93%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
27.11 27.30
1年のレンジ
19.15 27.96
以前の終値
27.30
始値
27.15
買値
27.27
買値
27.57
安値
27.11
高値
27.30
出来高
10
1日の変化
-0.11%
1ヶ月の変化
1.75%
6ヶ月の変化
21.80%
1年の変化
18.93%
